Huvitav on muidugi see, et kõva tule all olnud Hirske ja Zolote asulatest paarikümne kilomeetri kaugusel okupantide tagalas plahvatas ja põles maha wagnerlaste baas Kadiivka staadionil. Kui seal on mingi suurem punt Putinile ettevalmistusi teispoolsusesse saadetud tegema, siis muidugi mõjutab see kogu Popasna pilti. Aga selles osas tuleb muidugi arvestada ukraina militaareksperdi Oleg Ždanovi osutamist, et sõjalises mõttes olnukski otstarbeks tegeleda ainult varustustee läbilõikamisega ja seetõttu ei saa seda suunda alahinnata.