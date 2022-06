Ukraina probleem: kauge maa pealt peetavas võitluses pole Javelinidest kasu

Ukraina võimude ja välisajakirjanikega vestelnud sõdurite sõnul on olukord Donbassi rindel kriitiline. Vene vägedel on tulejõus ülekaal ja nad kasutavad aktiivselt lennukeid. Käsirelvadega lähivõitlust sõdurite sõnul enam peaaegu ei toimu. Ukraina väed kannavad tohutuid kaotusi, mis ulatuvad kaitseministeeriumi teatel umbes 100 võitlejani päevas (koos haavatutega on kaotusi 600 inimest päevas). Ukraina komandöride sõnul aitaks olukorrast välja see, kui lääs suurendaks raskerelvatarneid. Ent sellegipoolest rinne veel kokku ei varise ja Vene väed liiguvad edasi väga vähe, paar kilomeetrit päevas.