Rinnavähki põdenud naine: meditsiinisüsteem ei pakkunud üldse vaimse tervise abi

Ave-Gail Kaskla-Kuprys (48) tundis viis aastat tagasi sügisel end kreemitades rinnas tükki. Kuigi rind on tugev kude, siis tükk tundus veel tihedam olevat. „Oli selline tunne, et sõrmed justkui põrkasid millegi konkreetse vastu,“ meenutas ta. Nukrutsemise või hirmu asemel haaras ta toru ja helistas sõbrannale, et võimalikust rinnavähist rääkida. „Esimese ametina õppisin velsker-laborandiks, seega mingi aim oli, mis see olla võib. Samuti teadsin, et rinnavähk asub rinna ülemises välimises neljandikus, mis asukoha mõttes andis ka kohe indikatsiooni,“ kõneles Kaskla-Kuprys. Sõbranna diagnoosi esmalt ei uskunud.