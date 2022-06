Endel Hango: mõni inimene ei lähe kunagi hulluks! Sisuline tegelemine vaimse tervise teemaga nõuab tõelist julgust

Väga häid ja olulisi asju on ära tehtud. Lõpuks on ühine alus teema käsitlemiseks vaimse tervise rohelise raamatu näol. Esmakordselt on alates selle aasta algusest vaimse tervise teema antud ministeeriumi tasandil ühte osakonda koordineerida ning viimaste valimiste eel oli teema esmakordselt mitmes valimisplatvormis sees. See on tugev algus peale pikka isevoolu minekut.