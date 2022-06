ARVUSTUS | Kui tahate planeedi võimsaimat riiki hävitada, valige selle etteotsa mehed

Endine üleilmne kultuspaar Bill ja Hillary Clinton on omavahelise lahingu poliitilisel rindel lõpetanud ja alustanud sõda kirjanduse vallas. Poliitikas loputas Bill oma küljeluud seisuga 2 : 0 – ta valitses presidendina USA-d kaks ametiaega. Hillary kaotas paraku 2016. aasta valimisheitluses selgelt Donald Trumpile ja seega jäi tema poliitilise karjääri tipphetkeks riigisekretäri ehk välisministri ametipost Barack Obama valitsuses. Olnuks Hillary niisama daam, siis poleks see ju paha, aga võrdluses Billiga on see kesine.