LUGEJA KIRJUTAB | Kadri Ugur: palun värskeid uudiseid selges eesti keeles!

Nüüd tooksin mängu ka kolmanda teguri ehk põhjuse, miks üleüldse mingit keelt õppida. Eesti keelt on mõtet õppida selleks, et orienteeruda eestikeelses teabekeskkonnas ja kultuuris. Paraku on eestikeelne teabekeskkond hetkel selline, et mõne uudise mõistmiseks ei piisa ka doktorikraadist. Meid ümbritsev inforuum on mürarikas ja elitaarne, teisalt aga liigagi fantaasiaküllane (no näiteks „Loe, miks John ja Barbara (nimed muudetud) lahku läksid!“). Uudisvoogu mõistab inimene, kes selle sees on aastakümneid elanud, ja needsamad inimesed seda uudisvoogu ka loovad. Kasutavad sõnamänge (tihti ebatäpselt), hüüdnimesid, lühendeid, metafoore jne lootuses, et nii on ehk lugejal-kuulajal huvitavam.