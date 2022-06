SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ameeriklased õpetavad vasturünnakuks välja Ukraina eribrigaade

Kui Emmanuel Macroniga seoses on slängi tulnud tegusõna „makroonima“ ehk siis „pikka ja sisutut telefonivestlust pidama“, siis Scholtziga seoses on käibele läinud sõna „šoltsima“ ehk siis katteta lubadusi jagama. Näiteks stiilis: „Mees, millal sa oma võla ära maksad?“ – „“Järgmisel nädalal!“ – „Kurat, ära šoltsi, see on sul juba seitsmes kord lubada!“