Isamaa punane joon peretoetustest: soovime praeguse eelnõu seaduseks saamist

See joon on Isamaa jaoks lausa nii punane, et siin mingisuguseid mööndusi ei tehta. Peretoetuste eelnõu peab saama seadustatud just sellisel kujul, nagu see praegu riigikogus menetluses on. „Meie soovime, et see eelnõu saaks esitatud kujul seaduseks,“ kinnitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Ta avaldas lootust, et Reformierakond mõistab, et kõik neli ülejäänud erakonda seda seadust soovivad. „Samas mõistan ka Reformierakonna protestikäitumist, kuna eelmises koalitsioonis teine osapool läks üle koalitsiooni piiride selle [peretoetuste eelnõu] esitamisega ilma kokku leppimata. Mingil määral mõistan seda, aga kui nüüd võtta rahulikult ja vaadata, et neli erakonda soovivad seda ning samas vaadata soovi suruda peale vähemuse tahet, siis läheb see vastuollu riigikogu ja parlamentaarse enamuse põhimõtetega,“ kommenteeris Seeder.