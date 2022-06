Türgi muresid võetakse küll tõsiselt, ent segaseks jääb seos Soome NATO liikmesusega

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas pühapäevasel Soome-visiidil, et 28.–30. juunil toimuv alliansi tippkohtumine ei ole Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise lõpptähtaeg. Vastupidi esialgsetele ootustele on väga ebatõenäoline, et selleks ajaks suudetakse lahendada erimeelsused Türgiga, kes takistab Soomel ja Rootsil NATO-ga liituda.