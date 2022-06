Kristi Raik: Türgi muredega peavad tegelema NATO liitlased ühiselt, see pole vaid Soome lahendada

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles eilsel Soome-visiidil, et NATO tippkohtumine ei ole lõpptähtaeg, enne mida peaksid Türgi mured seoses Soome ja Rootsi NATO-sse astumisega lahendatud olema. Eile Kultarantas toimunud aruteludel osalenud Raiki sõnul ei tähenda see samas veel, et soomlased peaksid alliansiga liitumise osas lootuse kaotama.