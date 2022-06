ARVUSTUS | „Hiina Gulagi ellujäänu“. Laagrid, dehumaniseerimine ja kommunistliku partei loosungid

4. veebruaril avati Pekingis XXIV taliolümpiamängud. Küllap said korraldajad poliitiline suunise, et olümpiatule süütab kahevõistleja Zhao Jiaweni kõrval murdmaasuusataja Dinigeer Yilamujiang. Ta viimased sportlikud saavutused olid tagasihoidlikud. Ehk mängis rolli tema noorus, 20 eluaastat? Siiski on hoopis olulisem, et Dinigeer on uiguur. Arvamus, et sport ja poliitika ei sobi kokku, on ilus, ülev ja naiivne.