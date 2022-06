See selgus ka äsja avaldatud õnnelike naabruskondade uuringust, milles küsitleti üle tuhatkonda eestlast. Elamuarendusettevõtte Bonava tellitud uuring näitab, et eestlaste puhul moodustab üldisest eluga rahulolust ja õnnetundest tervelt veerandi see, kui rahul nad on oma kodu ja naabruskonnaga.