USA ajutine asjur Tallinnas: Eestil on Venemaa-ohust rääkides alati olnud üks kõlavamaid hääli

Ent isiklikus plaanis nimetaksin parimaks mälestuseks Eestis elamist. Mul on kaks väikest tütart ja võin öelda, et see on minu kõige meeldivam lähetus seni. Minu tütred on suured Lottemaa fännid, nii et oleme seal mitu korda käinud. Elame Tallinnas mere ääres. Siin veedetud aega ei unusta ma iial. Eesti inimesed on kirjeldamatult toredad ja Tallinn on suurepärane linn.