JUHTKIRI | Eesti hakkaski sõnavabadust piirama

Ringkonnakohus tühistas siiski alama astme õigusemõistja nii ajakirjanikele kui ka ajalehte välja andvale Ekspress Meediale määratud trahvi. Kohtunike hinnangul ei suutnud prokuratuur seekord põhjendada, kuidas kahjustas artikli ilmumine õigusemõistmise huve. Kuid see sõnastus kõlab nagu „Seekord saite andeks“. Sisuliselt põlistas kohus, et Eestis on riigiasutusi, kes tohivad öelda, millest meedia võib kirjutada ja millest mitte.

See on märgiline samm tagasi. Ajakirjanikud hangivad oma infot eri allikatest ega piirdu üksnes riigi etteantud jutupunktide ja andmetega. Just maksimaalne avalikkus aitab avalikkusel riigivõimu tegemisi kontrollida. Ka Eesti majandusedu on paljuski seotud vähese korruptsiooniga, mis omakorda on suurel määral ajakirjandusvabaduse tulemus.