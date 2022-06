ARVUSTUS | „Patused“. Inimlik seriaal sõprusest, geigripist ja massihüsteeriast

On see gripp? Või hoopis vähk? Miks satuvad kurja viiruse küüsi ainult homoseksuaalsed mehed? 40 aasta eest algas Suurbritannias võitlus kummalise haigusega, mis võttis tuhandeid elusid ning tekitas ühiskonnas hirmu, segadust ja eelarvamusi. Ei, tegemist ei olnud „geigripi“ ega „geivähiga“, vaid Suurbritanniat laastas salakaval ja siis veel tundmatu HI-viirus. Russell T. Daviese meisterlik draamasari „Patused“ annab tragikoomilise sissevaate kolme vallalise geinoormehe seiklustesse 1980-ndate Londonis, kus on vohama läinud HIV.