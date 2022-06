Duo Ruut: on igasuguseid traditsionaliste, kes ütlevad nii Trad.Attacki! kui ka meie kohta, et see ei ole folk

Aastal 2018 Noortebändi konkursilt peaauhinna noppinud noored muusikud Ann-Lisett Rebane (21) ja Katariina Kivi (22) oskasid nelja aasta eest praegusest edust vaid unistada. „Tahaks ikka suurtele lavadele jõuda, mitte ainult Eestisse jääda,“ sõnas Ann-Lisett toona. Tasaselt kulgedes, kannel ühes Duo Ruuduga, on tüdrukud tõestanud, et tasub suurelt unistada, sest unistused võivad päriselt täituda. Noortel muusikutel pole vahele jäänud suuremad kodumaised muusikafestivalid, väisatud on mitmeid suurriike, sh Jaapanit ja Usbekistani, ning eelseisva suve graafikusse mahuvad nii Saksamaa-Šveitsi kontserttuur, esinemised Soome ja Belgia publikule kui ka näiteks pärimusmuusika sõprade meelissündmus Viljandi folk.