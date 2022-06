SÕJARAPORT | Teet Kalmus: vene passide jagamine Hersonis kukkus läbi. Ukraina relvad on võimsad, kuid puudub väljaõpe ja laskemoon

Antud olukorras tuleb vaadata ka Sjevjerodonetski (edaspidi SD) olukorda, mis on nüüd küll väga keeruline. Kuuldavasti on kõik sillad purustatud, aga võrreldes Mariupoliga on suur erinevus – kõrgemal asuv Lõssõtsjansk on Ukraina käes ja sealt on neil võimalik anda suurtükilööke Venemaa armee üksustele SD-s.