Murepilved Euroopa ühtsuse kohal. Kas Scholz ja Macron sõidavad homme viimaks Kiievisse?

Lääneriikide liidrid on pärast Venemaa Ukrainasse tungimist korduvalt rõhutanud ja tegudes tõestanud liitlaste pretsedenditut ühtsust, mida Venemaa ei osanud ette näha. Ent sõja jätkudes on esile kerkinud ilmseid lahkarvamusi. „On olnud algusest peale selge, et ühtsuse säilitamine muutub aja jooksul keerulisemaks – inimesed väsivad sõjast,“ nentis hiljuti ka Eesti peaminister Kaja Kallas.