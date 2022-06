Kes on Ukraina armee ükssarviksõdurid? „On väeosi, kus LGBT inimesi pekstakse“

Kui 24. veebruari varahommikul algasid raketilöögid Ukraina pealinna Kiievi pihta, võtsid teatrilavastajatest paar Oleksandr Žuhan ja Antonina Romanova vastu otsuse minna vabatahtlikult oma isamaad kaitsma. See oli hüpe vette tundmatus kohas, sest Ukraina ühiskond ei ole tolerantsusega LGBT-kogukonna vastu just hiilanud. Oma vormirõivastel kannavad Žuhan ja Romanova Ukraina lipu all ükssarvikuga käiseembleemi. See sümbol ilmus Ukraina armeesse pärast Venemaa sissetungi Ida-Ukrainasse 2014. aastal ning oli reageering juttudele, nagu geisid Ukraina armees ei oleks.

Kuna ükssarvik on müütiline olend nagu ka gei Ukraina sõjaväes, valiti naljaga pooleks sümboliks just see loom. „Muidugi teadsid kõik, et sõjaväe ridades teenivad LGBT-inimesed, kuid neid, kes seda avalikult tunnistaksid, polnud. Kunagi oli Ukrainas LGBT-sõjaväelaste fotonäitus, kus kõik osalejad olid anonüümsed, kuid üks selle näituse kangelane avalikustas end ja temast sai esimene LGBT-sõjaväelane, keda kõik teadsid – see oli Viktor Pilipenko. Tema ja Nastja Konfederat olid kaks esimest. Mõlemad olid Ida-Ukraina sõja ehk Terroritõrje operatsiooni veteranid, kes inspireerisid mind relva haarama ja oma maad kaitsma. Olen neile selle eest väga tänulik, kaitsen Ukrainat koos nendega,“ räägib Romanova.