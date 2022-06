Kes on Ukraina armee ükssarviksõdurid? Ukraina LGBT esindajad kaitsevad vapralt isamaad

Kuna ükssarvik on müütiline olend nagu ka gei Ukraina sõjaväes, valiti naljaga pooleks sümboliks just see loom. „Muidugi teadsid kõik, et sõjaväe ridades teenivad LGBT-inimesed, kuid neid, kes seda avalikult tunnistaksid, polnud. Kunagi oli Ukrainas LGBT-sõjaväelaste fotonäitus, kus kõik osalejad olid anonüümsed, kuid üks selle näituse kangelane avalikustas end ja temast sai esimene LGBT-sõjaväelane, keda kõik teadsid – see oli Viktor Pilipenko. Tema ja Nastja Konfederat olid kaks esimest. Mõlemad olid Ida-Ukraina sõja ehk Terroritõrje operatsiooni veteranid, kes inspireerisid mind relva haarama ja oma maad kaitsma. Olen neile selle eest väga tänulik, kaitsen Ukrainat koos nendega,“ räägib Romanova.