Eestlaste ja lätlaste kohalik viinamari on oder ning vein on õlu! Õllekokteilid jaanipäevaks

„Meie, eestlaste ja lätlaste, kohalik vein on õlu ja kohalik viinamari on oder. Samamoodi nagu inimesed naudivad restoranis veini või roogasid, võiksid nad nautida õlut,“ ütleb Läti käsitööpruulikoja Valmiermuiža Eesti saatkonda juhtiv Janis Rizhovs (35). Ta on nii õpitud eriala kui ka ameti poolest hoopis filmirežissöör,

-kunstnik ja casting’u-juht. Janis on elanud oma perega nii Lätis kui ka Eestis ja räägib vabalt mõlemat keelt. Suurem osa sugulasi on küll Riia lähistel, kuid nii mõnedki hõimlased elavad kaugel Latgales. Latgale on Janise sõnul lätlastele umbes sama, nagu eestlastele on Setu- või Võrumaa. „Räägitakse teistmoodi keelt, süüakse teisi toite, näiteks palju suitsuliha. Latgalid on katoliiklased, mujal on aga luterlus rohkem levinud. Erinevalt usuleigetest eestlastest on lätlased palju religioossemad, võtavad usku tõsisemalt ja tähistavad ka kirikupühi rohkem. Eestis reeglina ei saa kunagi aru, kas keegi on usklik või mitte, aga Lätis see nii ei ole, sest usukombed on palju olulisemad,“ räägib Janis.