Andres Sutt: riik on energiakriisi mõju leevendamiseks samme astunud. Iga tarbija saab end ka ise aidata

Putini sõda Ukrainas on meid sundinud tegema olulise valiku — loobuda mittedemokraatliku riigivõimu energiaimpordist. Mida kiiremini, seda parem. Odav Vene energia oli mugav ja enne Venemaa täiemahulist sõda Ukrainas ei olnud loobumiseks julgust ega pressivat vajadust. Küsimus on alati olnud hinnas ja lõpuks on kaalukausid raha ja väärtuste vahel pöördunud. Eesti ja iga teise demokraatia eest seisva riigi jaoks on valik Vene energiast loobumiseks ainuõige ning tähendab ühtlasi ümberkorraldusi meie energiasüsteemis ja tarbimisharjumustes.