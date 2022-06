SÕJARAPORT | Igor Taro: lääne relvaabi Ukrainale on mikroskoopiline

USA lubadus anda ühe divisjoni jagu ehk 18 155mm järelveetavat haubitsat, neile 18 veokit, iga kahuri kohta 2000 mürsku ning täiendavalt HIMARS-i ja Harpoon moona, on muidugi kaubaartiklite osas täiesti õige valik, kuid kogused paistavad pehmelt öeldes mikroskoopilised. Me ei tea midagi sellest, kui palju läheb Ukraina poolel relvi kaotsi venelaste vasturünnakute tulemusel. Võib-olla see kompenseerib mingid vahepealsed kaod, kuid kvalitatiivset muutust selline kogus kindlasti veel kaasa ei too.