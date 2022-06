Mis on üks kunstiteos, mida sa enim igatsed?

Evelyn Raudsepa kokkukutsutud näituseprojekti „Greatest hits“ raames valisid kuus Eesti kuraatorit näitusele ühe kunstiteose, mida igatsevad enim taaskogeda või mis neid antud ajahetkes kõnetab. Näitus moodustab kaasaegse kunsti soovikontserdi, kus on esindatud mitme kõrgelt hinnatud rahvusvahelise kunstniku looming. Näitusele annavad isikliku kõla kuraatorite kirjad enda valitud teoste autoritele.



„„Mis on üks kunstiteos, mida sa kõige enam igatsed?“ küsisin kuuelt kuraatorilt, kel on harjumus regulaarselt püsida kursis globaalse kaasaegse kunstiga, kuid mis pandeemia oludes takerdus. Kuigi küsimuse esitamise ajast on üks kriis asendunud teisega, on mul endiselt säilinud usk kaasaegse kunsti kõnekusse ning vajadusse. Selleks et taolise vajaduse isiklikke lähtepunkte uurida, esitasin palve, et kuraator pöörduks kunstniku poole kirjaga, milles selgitaks, miks ta just selle teose valis ning miks ta seda teost praeguses ajas sooviks taaskogeda,“ selgitab Raudsepp.