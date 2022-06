KULTUURIBIIT | Lexsoul Dancemachine'i playlist

DOMi & JD Beck - Smile DOMi ja JD Beck’i tegemisi olen jälginud juba mõnda aega ning mul hea meel, et nad lõpuks on jõudnud oma albumi tegemiseni. Enne „Smile“ singli välja tulemist kartsin, et nad jäävad instagrami muusikuteks, kes teevad ainult 1 minuti pikkuseid biite. Õnneks nad suutsid üllatada imelise singli ning videoga. Nende esimene singel „Smile“ näitab suurepäraselt, et kui oled instrumentalistina virtuoos oma alal, siis ei pea kõiki oma oskusi korraga mängu panema. Mesimagusad sound’i valikud ning võrratu vibe. Kõigele lisaks on nad saanud Anderson .Paak’i plaadifirma Apeshit alla ning videos figureerib ka Thundercat, kes esineb see aasta Positivuse festivalil ning Mac Demarco, kes on minu selle aasta suur avastus.

Brenda Lee Eager - When I’m With You Kiire elutempo juures peab leidma aega oma kallimaga koos olemiseks. See on täpselt see, millest mõtlen ja mida tunnen, kui olen sõidus. Soulist nõretav vokaal, mõnusalt lohisev funk, aga väga täpne ja tight biit. Ja muidugi armunooli pilduv flööt. Uhhh!

Jon Batiste - Tell The Truth Megahästi produtseeritud lugu, väga maitsekas ja stiilipuhas. Rääkimata esitusest. Kuulsin seda esimest korda raadiost autoga sõites ja sõna otseses mõttes pidin kõrvale tõmbama, et see ära kuulata. See andis mulle märku, et ma ei tohi vokaalses mõttes ikka üldse lõdvaks lasta. Laulda tuleb täie hingega, koguaeg. Ja mul on ülimalt hea meel, et tänapäeva ülekülluslike valikute maailmas suudab keegi nii tuusa loo teha.

MARTIN LAKSBERG

Glenn Vernon - Tell Me (Norm Talley's Late Night Creeper Mix)

Kuna meil on vahepeal olnud bändis Jon Hazeliga lõõpimist ja vaidlemist deep house'i määratluse teemadel, siis pean paslikuks panna siia üks 2000. aasta diiphausi bänger, mille avastasin ühe kasseti pealt kui ma varateismelisena loo ilmumisaastal oma emaga bussiga mingi turismireisiga, mille osaliste keskmine vanus oli vist 58, Ungarisse sõitsin. Esimene mõte seda pala kuuldes oli, et „oota, kas te teete nalja või?“. Sisse hiiliv mahedaks ja mudaseks filtreeritud saehambabass kõlas kassetil eriti rikkalikult ja ma ei suutnud uskuda, et keegi lihtsalt otsustaski sellise bassiliini loo signatuuriks jätta, tundus väga julge otsus. Pala sulandus ideaalselt bussiaknast paistva öise Budapesti tulede taustamuusikaks. 21 aastat hiljem on see mu kodus üks kõige sagedasemas rotatsioonis olevaid deep house lugusid. See lugu on korralik detroiti deep house selle žanri kõige rikkalikumast ajajärgust.

Charnett Moffett - Nett Man

Selle loo avastasin keset pikka autoretke maanteel. Seekord aga teel üksi autoga Prahast Tallinna, mille jooksul sai palju raadiosaateid järjest läbi kuulatud. Järsku haarasid mu kõrva doktornormalilik trummimasina biit, mille swing ratio oli põhja keeratud ja signatuuriks oli täiesti süüdimatu Yamaha DX7 sünt. Kõigepealt hakkasin naerma, aga kui kuulasin, mis edasi toimuma hakkas, olin kindel, et tegu on kahtlemata ühe kõige LAHEDAMA looga maailmas. Charnett Moffett on kontrabassimängija, kes sellele loole on programmeerinud ka need erakordselt maitsekad trummid. See lugu oli 87ndal aastal jazzklubides täielik hitt. Ja need olid korralikud jazzdance-klubid, kus jazz oli interaktiivne ja metsik. See lugu oli klubis sama kuum nagu tänapäeval David Tiestö ja Skrollexi „Freedom Of Changes“.

JÜRGEN KÜTNER



Steve Lacy - Ryd/Dark Red