Kaitseväe võimeloome ülem: ukrainlased on liiga pikalt paigal püsinud. Ründamiseks on vaja lääne relvi, kuid meil on piirid ees

Ukrainlased on küsinud terve sõja vältel lääneriikidelt relvaabi, et nad suudaks Vene vägedele vastu panna ja sõja Euroopa Liidu lävepakul võita. Eesti kaitseväe võimeloome jaoskonna ülem kolonelleitnant Kaarel Mäesalu selgitas, et oma territooriumi tagasi võitmiseks tuleb rünnata, kuid Ukraina pole seda juba mõnda aega suutnud teha.