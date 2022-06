PÄEVA TEEMA | Marek Jürgenson: Liina Kersna jättis kasutamata võimaluse väärikalt ministrikohalt lahkuda

Raske öelda, miks üritab Madis Somelar tänase ministri Liina Kersna vastutuskoormat kergendada. Ma ei ole kohanud ühtegi poliitikut, kes ei pea haridusega seotud küsimusi oluliseks, kuid valitsuse tasandil seisab iga minister eelkõige enda valdkonna eest. Pole ju mingi uudis, et soovid ületavad alati mitmekordselt reaalseid võimalusi. Madis Somelar üritab täna riigikogus umbusaldusavalduse raames küsimustele vastanud minister Kersnat meediaseebiga „puhtaks pesta“, kuid tema motiivid on niivõrd läbinähtavad. Tänane istung kestis tunde ja küsimusi oli hulganisti just seetõttu, et Liina Kersna testide hange lihtsalt näeb niivõrd halb välja, et näiteks Skandinaaviamaades oleks minister ammu ametist tagasi astunud.