JUHTKIRI | Neil hetkedel on hea, kui vähe riigikogust sõltub

Härrad ja prouad rahvaesindajad, võib-olla on isegi hea, et teie eeskuju pole kuigi nakkav. See, mida nägime riigikogus haridusminister Liina Kersna umbusalduse arutelu ajal, oli piinlikkus kuubis. Küllap läheb see ajalukku riigikogu viimase 30 aasta ühe madalseisuna.