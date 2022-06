VIHATUD VÕÕRLIIGID | Koloonia tekkeks piisab ühest karuputkest. Selle 10 000 seemet tärkavad ka kümne aasta pärast

Karuputk on taim, mille kohta inimesed kindlalt teavad, et tegu on ohtliku võõrliigiga – kes on ise põletada saanud, kes kuulnud selle hävitamisest. Ometi lisandub igal aastal sadu uusi putkekolooniaid. Mis teeb selle taime nii elujõuliseks?

„Mu naine on juba pahane, sõidan ka perepuhkuse ajal labidas autos ringi ja pean teeservas kinni kui mõnda üksikut karuputke näen,“ selgitab Roman Zuzjonok, Keskkonnaameti loodushoiu tööde spetsialist, kes on nüüd aastajagu karuputkega silmitsi seisnud. „Lihtsam on see taim kohe väljakaevata!“ Tundub, et ta võitleb tuuleveskitega, kuidas teades, kui palju hävingut võib ka üksainus õitsev taim külvata, on tema tegevus väga asjakohane. Spetsialisti silm märkab iseenesest neid ja mööda vaadata ei saa.