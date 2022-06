Riho Terras: käivad otsustava tähtsusega lahingud. Millised on võimalikud tulevikustsenaariumid?

Kahtlemata on Ukrainas endiselt korruptsiooni, segadust, oligarhe, kuid rahvas on selgelt otsustanud oma riiki hoida, raskused ületada, paremaks saada. Ukraina on riik, millel on suur majanduslik potentsiaal ja tohutud maa- ning loodusvarad. Sõda ja viiendiku oma territooriumi kaotamist on praeguseks seda potentsiaali oluliselt vähendanud ja see on alati Venemaa koloniaalsõdade eesmärk olnudki. Kaevandus- ja tööstuspiirkonna Donbassi Venemaaga liitmine on Putini jaoks oluline eesmärk.