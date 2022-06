SÕJARAPORT | Igor Taro: ukrainlaste tabamus Luhanski armeekorpuse pealao pihta võib oluliselt mõjutada Sjevjerodonetski saatust

Venelased pingutavad väga selle nimel, et ukrainlased ei saaks piiri suunas edeneda ega pääseks nende Izjumi operatiivsuuna tagalasse. Ning üks eelis okupantidel on riigipiir, millest ukrainlased ei paista eriti meelsasti üle minema ei füüsiliselt ega ka tuletegevusega. Kuigi sõjaliselt on see täiesti jabur ning Venemaa rünnakute lõpetamiseks peaks hakkama lööma ka nende üksusi Vene territooriumil, pelgavad ukrainlased suure tõenäosusega relvi tarnivate liitlaste reageeringuid. Samas USA ja britid on mingil hetkel öelnud, et Ukrainal on vaba voli enda kaitseks rakendada nende kasutusse antud relvasüsteem ka üle piiride. See oli avalik sõnum, aga nagu me teame, siis osasid asju ei öelda välja ning neil võib olla suur mõju teatud otsustele.