Toomas Alatalu: Putin läks Peterburis eriti hoogu, tema kõrval istunud Kasahstani president aga „rahvavabariike“ ei tunnusta

Rääkisidki ja selle käigus vastas Kasahstani president Kasõm‑Žomart Tokajev ajakirjaniku otseküsimusele kindlalt, et pole kavas tunnustada quasiterritoriaalsete Luhanski ja Donetski iseseisvust. Just nii ütleski ehk siis ei mingeid rahvavabariike, LNRi, DNRi, jne. Enne seda oli Tokajev meenutatnud ÜRO vastuolulisi otsuseid – territoriaalne terviklikkus ja rahvaste enesemääramise õigus ning lisanud, et Kasahstan pole tunnustanud Taiwani, Kosovo, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvust.