SÕJARAPORT | Igor Taro: Harkiv on muutumas taas rindelinnaks, liitlased saaksid selle probleemi lahendada

1) Harkivi ümbruses oli massiivselt tulelööke ukrainlaste kontrolli all olevate külade pihta ning samuti ka Harkivi linna pihta. Harkiv on muutumas taas rindelinnaks, kuna kaudtule oht on järsult suurenenud. Positiivse poole pealt ehk hetkel niipalju, et vene okupandid pole olnud võimelised maastikul manöövrit tegema ega uusi alasid hõivama. Venelaste kohatine tuleülekaal on samas lahendatav probleem, kui liitlaste abi suuremates kogustes kohale jõuab.