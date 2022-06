Putin õigustas sõda, kuid „lubas“ Ukraina Euroopasse

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas reedel Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil esinedes unipolaarse maailma lõppenuks. „USA kuulutas end külma sõja võitjaks js hakkas end hiljem pidama jumala asemikuks maa peal,“ selgitas Putin. Kuid selline maailm on Vene presidendi sõnul igaveseks läbi saanud. Ligi kaks tundi hilinenud kõnes rääkis Putin, et Venemaa on väidetavalt üks neid riike, kes on leidmas oma kohta uues maailmakorras, mille kehtestavad tugevad ja suveräänsed riigid.