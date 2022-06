JUHTKIRI | Valdaru ja Raik, lööge Narvas kord majja

Eestisse saabuvate või meie maad transiidiks kasutavate Ukraina sõjapõgenike hulk on märtsiga võrreldes vähenenud. Sõja esimeste kuudega võrreldes on muutunud veel see, et sõjapõgenikud saabuvad nüüd Eestisse rohkem ida- kui lõunapiiri kaudu. Ent idapiiril, see tähendab eelkõige Narvas, ollakse selleks halvasti valmis.