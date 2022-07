Andres Pajula: Sergei Garanža vandus jumalakeeli, et ta õpib keele ära. Mingil ajal kõik muutus

Ma armastan väga lapsi ja mulle meeldib tohutult õpetada. Teine asi on, et koolijuht on praktik, kes saab reaalselt muudatusi ellu viia, saab pakkuda seda, mida haridus vajab. Mis on hästi oluline: lapsed on vahetud! Nad annavad sulle rõõmu ja tagasisidet. Lisaks soovin proovida, kui palju on võimalik tänapäevaseid võimalusi koolis ära kasutada. Mul on väga palju mõtteid, kasvõi see, et heidetakse ette, et õpetajatel pole vaba aega. Kindlasti on võimalusi, kuidas seda aega juurde tekitada. Ju ma olen valinud õige elukutse, ja kui sa oled seda teinud ning töö on hobi, siis ei tundugi, et töö oleks tõesti töö.