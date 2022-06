Tõnis Palts: punaste joonte taktikaga pole mõtet Seedri juurde minna ehk spikker Reformierakonnale

Punaste joontega vehkimine ja eeldus, et teised partnerid Reformierakonna delegatsiooni saabudes valvelseisakule joonduvad, tuleb ära unustada. Olukorra dünaamika on selline, et Isamaal on ka muid variante ning oravapartei istub läbirääkimiste laua taga Eesti kõige tugevama närvikavaga erakonnajuhiga. Kaja Kallas peab läbirääkimistel lähtuma nendest eeldustest, kui loodab oma „raudse leedi“ ja „sõjaprintsessi“ imagot kõiksugustel tippkohtumistel edaspidi nautida. Olgu see siin väike spikker, kuidas tulla valitsuskriisist välja.