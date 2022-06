Mäng ainult ühe sihtgrupi heaks. Kõigi perede huve teenivateks teenusteks napib raha

Kui vaadata laste vaesusnäitajaid, siis ühe vanemaga leibkondades on need mitu korda suuremad kui leibkondades, kus on kaks töötavat lapsevanemat.

Sellest, et perepoliitikat laiemalt vaadates pole lastetoetused see koht, kust king pigistab, on avalikkuses viimastel nädalatel palju räägitud. Nendega on Eestis päris hästi, Eesti on Euroopa Liidus rahaliste toetuste arvestuses koos Luksemburgi ja Poolaga tublil esimesel kohal. Seevastu mitterahaliste hüvitiste puhul on Eesti viimasel kohal.