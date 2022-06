Narva linnapea Katri Raik: SKA võttis Narvas juhtimise üle, me ei ole kaasatud

„Ukraina põgenike vastuvõtt Narvas on jäänud sotsiaalkindlustusameti (SKA) hooleks, sest nemad võtsid selle juhtimise üle ja nemad teevad kõike,“ selgitas Narva linnapea Katri Raik kujunenud olukorda piirilinnas. Ta rõhutas, et oli SKA otsus teha põgenike vastuvõtupunkt just Jõhvi, mitte Narva.