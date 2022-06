„Nimi muutub, ent armastus jääb.“ Vene rahva jaoks luuakse lääne toodetele usinalt aseainet

Venemaa riikliku julgeolekunõukogu asejuht ja riigi endine president Dmitri Medvedev kinnitas Venemaa elanikele, et hoolimata riigist lahkunud lääne ettevõtetest on Venemaal korraldatud kõik nii, et tavaline kodanik ei peaks oma elus midagi taga igatsema. „Venemaal oli enne limonaad ja on ka tulevikus, ainult teise kaubamärgi all. Nagu enne olid burgereid, on neid ka edaspidi, aga teise nime all,“ lubas ta.