VASTULAUSE | SKA: enamik põgenikke saavad ise hakkama, abivajajad saavad abi Jõhvis

„Infopunkti koos majutusega avasime Jõhvis, et vähendada rändesurvet Narvale ning et leevendada kohaliku omavalitsuse ja vabatahtlike koormust. Oluline on ka see, et sõjapõgenikud tunnevad end psühholoogiliselt turvalisemalt, kui on agressorriigi piirist kaugemal. Info jagamist sõjapõgenikele alustatakse juba piiripunktis ning nõustamine jätkub ka infopunktis ning ajutise majutuse pindadel hotellides,“ kommenteeris sotsiaalkindlustusameti (SKA) pressiesindaja Riina Soobik.