Tour de Graffiti Võrumaal ehk RUA tänavakunsti festival ürglooduses

Korraldajad on Võrumaale tänavakunsti taieseid loovatele grafitikunstnikele seadnud soovituslikult kontseptsiooniliseks inspiratsiooniks keskkonna ja looduse temaatika kajastamise. Iseenesest tundub see iroonilisena, et just ürgse loodusega Võrumaa külade ja väikelinnade seintele luuakse kunsti, mis vaatajale peaks meelde tuletama looduse ja keskkonna olulisust. Kas korraldajad püüavad puudutada müürikunsti kaudu ühiskondlikku närvi? Elame olukorras, kus fauna ja floora hääbub, elurikkus kahaneb, põlismetsad langevad. Sellisena on Võrumaal toimuv RUA festival kui suur protestiaktsioon, aga ilma poliitiliste sõnavõttudeta, megafonist karjumiseta ja tänaval plakatitega marssimiseta. Müürikunst kõneleb iseenda eest. Millist tänavakunsti siis kohalikud ja rahvusvahelised kunstnikud Võrumaale loovad?