Paide teatri tegevuse lõpp kurvastab nii tegijaid kui ka rahajagajaid

Kui linnal polnud selget kunstilist sihti, milline teater peaks Paides olema, siis kuidas suudeti kogukonda kaasata? Paide teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et teater on alates loomisest 2018. aastal kõnelenud sellest, kui eriline on Paide linna julgus luua 21. sajandil uus teater. „Usume sellesse ka nüüd ja oleme linnale tänulikud ainulaadse võimaluse eest,“ rääkis Teevet. Linn on andnud loomingulise vabaduse, aga selles vabaduses sündinud eesmärkideni jõudmiseks ja teatri arenguks on vaja ka kindlat sihti ja ühist arusaamist, huvi teatri tuleviku vastu, lisas teatrijuht.