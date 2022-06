Väikesed ukrainlased sünnivad Eestis

Väga palju ukraina lapsi sünnib praegu mujal kui kodumaal: Poolas, Saksamaal, Itaalias, Ungaris ja muidugi ka Eestis. Nende emad on pagenud sõjakoleduste eest, olles läbinud rohkem või vähem kõhukatena pika ja vaevalise teekonna turvalistesse riikidesse. Registri järgi on eelmise nädala seisuga pärast 24. veebruari Eestis sündinud 110 beebit, kelle vähemalt ühel vanemal on Ukraina kodakondsus. Kuid arvestades, et ka enne sõda elas Eestis suur hulk ukrainlasi, ei saa täpselt öelda, kui suur osa on just sõjapõgenike järeltulijad.