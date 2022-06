RAAMATUSOOVITUSED | Kriminaalne suvi ehk Puhkus kuraditosina mõrvaloo seltsis

Viimasel ajal on kirjastused üha jõulisemalt hakanud panustama teisele kõrgperioodile jõulude kõrval – suveraamatuid paisatakse lettidele juba aprillist alates, et lugejad soetaksid endale puhkuse jaoks korraliku virna. Tõhus osa suvisest lugemisest on kriminaalse sisuga, ent ühtlasi on ka selle arv kriminaalselt suur: viimase kahe ja poole kuu jooksul on lettidele jõudnud 75 krimkat-põnevikku ning neid üha lisandub. Siit küsimus: kes neid raamatuid lugeda jõuab? Siinkohal soovitused, et krimkasõbral otsustamist pisut lihtsamaks teha.