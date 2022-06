ANALÜÜS | Venemaa võib Leedu kiusamiseks käiku lasta hübriidsõja vahendid

Leedu avastas end delikaatses olukorras, kuna tegu on ainsa EL-i liikmesriigina, mille kaudu toimub Kaliningradi oblastisse suunatud transiit. Ettevalmistuste käigus teavitas Leedu Raudtee Kalingradi raudteelasi ka sellest, et paljude kaupade raudteetransport on edaspidi keelatud. EL kehtestas sanktsioonid ja kõik. Venemaa aga alustas näitemängu etendamist, väites, et tegu oli ootamatu otsusega, Leedu võtab ühepoolseid ja illegaalseid ja kehtestab faktilist blokaadi.