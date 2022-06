JUHTKIRI | Suud puhtaks ja koostöö klappima

Hull lugu, kui on nii, nagu minister väidab! Paraku heidab see Signe Riisalole ja ta alluvatele varju sama palju kui Narvas tegutsevatele vabatahtlikele.

Pole üldse selge, et SKA teeb kõike õigesti, aga vabatahtlikud on rumalad ega saa sellest aru. Näiteks MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse liige Anu Viltrop avaldas kahtlust, kas riigi esindajad ikka hindavad piiril adekvaatselt, kui keerulises seisus põgenik on ja mida ta vajab. Küsimus on omal kohal, sest praegu Venemaa kaudu saabuvad põgenikud tulevad sõjas rängemini kannatanud Ukraina piirkondadest, ühtlasi võivad nad olla Venemaal korralikult vintsutada saanud.