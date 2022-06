Sõna Blitzkrieg ilmus trükis esimest korda 1935. aastal Saksa sõjaväe ajakirjas Deutsche Wehr2 ning enne Teise maailmasõja algust leidiski see kasutust veel vaid korra. Nimelt avaldas 1938. aastal ülemleitnant Braun artikli „Blitzkrieg„,3 milles kirjeldas ründemeeskondade (sks k. Stoßtruppen) kontseptsiooni, mis on võimeline tekitama vastase positsioonidele taktikalist šokki. See oli oma aja kohta võrdlemisi uudne käsitlus nagu ka aasta varem ilmunud kindral Heinz Guderiani (1937) „Achtung – Panzer!“4 Blitzkrieg ei olnud üldsegi osa igapäevasest sakslaste sõnavarast enne 25. septembrit 1939, mil USA ajakiri Time mõistet ühes artiklis mainis. Täpsemalt arutleti artiklis6 Wehrmachti välgulaadse kampaania üle, millega Poola purustati. Nii sündiski legend välksõjast, mille olulisust taipas üsna pea ka natside propaganda.