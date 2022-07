„Monarch võimaldab teenida iganädalast sissetulekut ilma ühegi negatiivse küljeta,“ seisab Monarchi ingliskeelsel kodulehel. See on Eesti mehe Kent Kruusmaa rajatud ettevõtmine, mida reklaamivad üle ilma eeskätt eestlased. Nii Kruusmaa kui ka teised Monarchi reklaamijad on varem olnud seotud muudegi võrkturundusskeemidega, millest mõnes on inimesed rahast ilma jäänud.