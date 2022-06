LUGEJA KIRJUTAB | Lilian Karro: miks on vaimne tervis vaesemate jaoks luksuskaup?

Meedias kajastuvad aina tihedamini uudised, mis puudutavad inimeste vaimset tervist, olgu selleks artikkel, kuidas ära tunda depressiooni või mõnest konkreetsemast endalt elu võtmise olukorrast. Võib eeldada, et endalgi on mõni sõber või tuttav, kes kannatab depressiooni või ärevuse all. Vaimsest tervisest rääkides tuuakse välja ka vajadus otsida abi. Mis abi on aga inimesel vaja, et vaimne häire igapäeva elu ei häiriks?